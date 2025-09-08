7 лет строгого режима за убийство отца получил житель Байкальска

По версии следствия, что в феврале 2025 года ранее судимый за кражи местный житель распивал спиртные напитки с отцом в его квартире в микрорайоне Южный Байкальска. Из-за негативных высказываний в адрес умершей матери осужденного между мужчинами произошел конфликт, в результате которого преступник нанес не менее 20 ударов ножом в шею и грудь потерпевшего.\