7 лет строгого режима за убийство отца получил житель Байкальска

7 лет и 1 месяц строгого режима получил 29-летний житель Байкальска, убивший в феврале 2025 года 54-летнего отца. Слюдянский районный суд вынес приговор по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы региональной прокуратуры и СУ СКР Приангарья.
По версии следствия, что в феврале 2025 года ранее судимый за кражи местный житель распивал спиртные напитки с отцом в его квартире в микрорайоне Южный Байкальска. Из-за негативных высказываний в адрес умершей матери осужденного между мужчинами произошел конфликт, в результате которого преступник нанес не менее 20 ударов ножом в шею и грудь потерпевшего.\
После этого убийца уснул, а когда проснулся, завернул труп в простыню и скинул в отверстие в полу ванной комнаты. Затем мужчина позвонил сестре, рассказал о случившемся и попросил шуруповерт, чтобы закрыть проем. Женщина вызвала сотрудников полиции, которые заключили преступника под стражу. Собранных Шелеховским межрайонным следственным отделом СУ СКР доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора судом. Кроме того, мужчина признал вину.
