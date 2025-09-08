Ричмонд
«Отец маму обзывал. Я его убил»: сибирячка застыла в ужасе, узнав, что хочет сделать ее брат

В Байкальске убийцу отца приговорили к семи годам в колонии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Леденящая душу история произошла в феврале 2025 года в обычной квартире на первом этаже в Байкальске. 29-летний местный житель, уже имевший судимость за кражи, выпивал со своим 54-летним отцом. Вечер принял трагический оборот, когда зашла речь о покойной матери — сын не выдержал критических замечаний в ее адрес. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР и прокуратуре региона.

— Вспыхнула жестокая ссора. В приступе ярости мужчина схватил кухонный нож и нанес собственному отцу не менее двадцати ударов в шею и грудь. От полученных ран отец скончался прямо на месте преступления, — рассказывают в пресс-службе ведомств.

Но самое ужасное произошло потом. Убийца не стал вызывать помощь — вместо этого он спокойно лег спать рядом с телом отца. Проснувшись, он завернул труп в простыню и сбросил его в отверстие в полу ванной комнаты, ведущее в подпол. Затем он позвонил сестре, холодно рассказал о случившемся и попросил привезти шуруповерт — чтобы заколотить проем и скрыть следы преступления.

Женщина, услышав это, немедленно вызвала полицию. Преступник был задержан и во всем признался. Слюдянский районный суд приговорил его к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что утонувшую в Аршане туристку из Москвы мог убить сожитель.