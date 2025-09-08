Волгоградка 13 лет получала пособия на несуществующих детей

Установлено, что женщина предоставила заведомо ложную информацию о рождении сына и двух дочерей. Сведения были подтверждены лицами, якобы присутствующими на родах. В 2011 году с ложной информацией она обратилась в отдел ЗАГС Волгограда по месту прописки, в 2013 году — в ЗАГС Таганрога, в 2020 году — в ЗАГС Краснодара.