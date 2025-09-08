Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградка 13 лет получала пособия на несуществующих детей

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовные дела в отношении 37-летней женщины по ч. 3 ст. 159.2 УК России.

Источник: РИА "Новости"

Правоохранители пресекли противоправную деятельность 37-летней уроженки Кировской области, проживающей в Волгограде. Женщина причастна к хищению бюджетных средств, выделяемых на поддержку семей в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Установлено, что женщина предоставила заведомо ложную информацию о рождении сына и двух дочерей. Сведения были подтверждены лицами, якобы присутствующими на родах. В 2011 году с ложной информацией она обратилась в отдел ЗАГС Волгограда по месту прописки, в 2013 году — в ЗАГС Таганрога, в 2020 году — в ЗАГС Краснодара.

На основании предоставленных данных жительнице Волгограда выдавали свидетельства о рождении детей. С документами она впоследствии обратилась в Центр соцзащиты населения и ОСФР по Волгоградской области, где ей назначались и выплачивались различные выплаты и пособия.

Всего с 2011-го по 2024 год от государства за несуществующих детей женщина получила 2 403 116 рублей. В отношении нее возбудили уголовные дела. Мера пресечения не избиралась. Расследование продолжается.