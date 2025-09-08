«Угнал из-за плохого настроения после ссоры с девушкой и бросил, не заглушив мотор». Минчанин может лишиться свободы на три года за угон авто

В суд направлено уголовное дело в отношении 27-летнего минчанина, которого обвиняют в угоне автомобиля, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Партизанского района.
В один из вечеров, после работы, мужчина купил спиртное, водку и пиво, поскольку у него было плохое настроение из-за расставания с девушкой. После возлияния решил прогуляться. Догулял до СТО на ул. Высокой где увидел припаркованный Ford Mondeo 1994 года выпуска. Дернул за ручку двери — авто оказалось незапертым, да еще и ключ зажигания был на месте.
Не долго думая, мужчина, а прав у него не было, сел за руль и поехал по городу, доехал до ул. Степянской. Там остановил машину возле частного дома, мотор глушить не стал и пошел спать.
Днем владельцу Ford позвонил водитель мусоровоза с претензией, что его машина мешает проезду. Владелец Ford был удивлен, потому что накануне припарковал свое авто по всем правилам. Поняв, что машину угнали, обратился в милицию.
Личность угонщика установили, уголовное дело возбудили. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом, его судимость погашена. За угон авто ему грозит до трех лет лишения свободы.
Вину гражданин полностью признал, в содеянном раскаялся.
