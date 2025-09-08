«Угнал из-за плохого настроения после ссоры с девушкой и бросил, не заглушив мотор». Минчанин может лишиться свободы на три года за угон авто

В один из вечеров, после работы, мужчина купил спиртное, водку и пиво, поскольку у него было плохое настроение из-за расставания с девушкой. После возлияния решил прогуляться. Догулял до СТО на ул. Высокой где увидел припаркованный Ford Mondeo 1994 года выпуска. Дернул за ручку двери — авто оказалось незапертым, да еще и ключ зажигания был на месте.