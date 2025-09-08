Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьник из Башкирии сломал руку на крыльце

В Башкирии школа выплатила компенсацию после падения ученика.

Источник: Комсомольская правда

В Бижбулякском районе Башкирии мать подростка получила от учебного заведения денежную компенсацию за полученную ребенком травму. Поводом для обращения в надзорные органы стало то, что права ее сына были нарушены.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, инцидент произошел еще в декабре 2024 года. Учащийся коррекционного интерната поскользнулся на крыльце и упал, в результате чего сломал руку. Причиной несчастного случая стало то, что ответственные лица не убрали вовремя снег и наледь.

Прокуратура поддержала семью и подала в суд, требуя взыскать с учреждения компенсацию за причиненный вред, суд согласился с этими требованиями. В итоге матери перечислили 50 тысяч рублей. Также на директора школы был наложен административный штраф по статье о нарушении правил благоустройства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.