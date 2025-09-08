Школьник из Башкирии сломал руку на крыльце

В Бижбулякском районе Башкирии мать подростка получила от учебного заведения денежную компенсацию за полученную ребенком травму. Поводом для обращения в надзорные органы стало то, что права ее сына были нарушены.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, инцидент произошел еще в декабре 2024 года. Учащийся коррекционного интерната поскользнулся на крыльце и упал, в результате чего сломал руку. Причиной несчастного случая стало то, что ответственные лица не убрали вовремя снег и наледь.
Прокуратура поддержала семью и подала в суд, требуя взыскать с учреждения компенсацию за причиненный вред, суд согласился с этими требованиями. В итоге матери перечислили 50 тысяч рублей. Также на директора школы был наложен административный штраф по статье о нарушении правил благоустройства.
