Школьник из Башкирии сломал руку на крыльце

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, инцидент произошел еще в декабре 2024 года. Учащийся коррекционного интерната поскользнулся на крыльце и упал, в результате чего сломал руку. Причиной несчастного случая стало то, что ответственные лица не убрали вовремя снег и наледь.