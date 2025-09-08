В Польше заявили, что спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны

«На сегодняшний день спецслужбы не подлежат никакому контролю. Это государство в государстве. Центральное антикоррупционное бюро, Агентство внутренней безопасности, Агентство разведки — есть только вид того, что они контролируются», — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.
По словам главы палаты, начальники спецслужб передают высшему руководству только ту информацию, которую сами посчитают нужным предоставить.
Кроме того, государство не может проконтролировать финансы спецслужб, добавил Банась. По его словам, оперативный фонд тоже не подлежит никакому контролю.
Глава палаты посетовал, что в сейме уже давно находится законопроект, призванный изменить эту ситуацию, но спикер Шимон Холовня не торопится внести его на рассмотрение.