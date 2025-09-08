Волгоградец едва не потерял Mercedes из-за долга в 350 тысяч рублей

В Краснооктябрьском районе Волгограда судебные приставы арестовали автомобиль Mercedes-Benz. Владелец транспортного средства накопил задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере 350 тысяч рублей и не спешил ее погашать.
Судебные приставы установили, что у должника имеется автомобиль, однако сразу арестовать его не представилось возможным. Мужчина избегал встреч с приставами и преднамеренно скрывал местонахождение машины. Тем не менее в скором времени автомобиль был обнаружен припаркованным на одной из городских улиц.
Иномарку изъяли и переместили на специализированную стоянку для ответственного хранения. После проведения процедуры ареста владелец автомобиля вышел на связь с судебным приставом и выразил готовность погасить всю сумму задолженности.
Спустя несколько дней деньги в полном объеме поступили на расчетный счет службы судебных приставов, что позволило собственнику вернуть автомобиль.