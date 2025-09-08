Волгоградец едва не потерял Mercedes из-за долга в 350 тысяч рублей

Судебные приставы установили, что у должника имеется автомобиль, однако сразу арестовать его не представилось возможным. Мужчина избегал встреч с приставами и преднамеренно скрывал местонахождение машины. Тем не менее в скором времени автомобиль был обнаружен припаркованным на одной из городских улиц.