Руководителя иркутского приюта арестовали после нападения собак на девочку 4 лет

Как сообщает пресс-службе СУ СКР по Забайкалью, в августе стая безнадзорных собак напала на ребенка. В результате девочка получила множественные травмы, ее доставили в больницу. После было установлено, что начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства администрации Читы, в чьи обязанности входила организация работы по отлову безнадзорных животных и контроль за исполнением контракта, ненадлежащим образом выполняла свои должностные обязанности.