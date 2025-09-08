Руководителя иркутского приюта арестовали после нападения собак на девочку 4 лет

Руководителя иркутского приюта «Пять звезд» задержали по уголовному делу, возбужденному после нападения стаи собак на 4-летнюю девочку в Чите. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Фигуранта взяли под стражу сегодня, 8 сентября, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-службе СУ СКР по Забайкалью, в августе стая безнадзорных собак напала на ребенка. В результате девочка получила множественные травмы, ее доставили в больницу. После было установлено, что начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства администрации Читы, в чьи обязанности входила организация работы по отлову безнадзорных животных и контроль за исполнением контракта, ненадлежащим образом выполняла свои должностные обязанности.
Будучи достоверно осведомленной о сложившейся опасной ситуации, связанной с участившимися случаями нападений безнадзорных собак на жителей Читы, обвиняемая не предприняла мер для контроля над исполнением подрядчиком условий контракта, не обеспечила надлежащую организацию работы своего отдела и не использовала все предоставленные ей полномочия для устранения угрозы жизни и здоровью граждан.
Кроме того, руководитель «Пять звезд», с которым администрацией Читы был заключён контракт на отлов безнадзорных животных, совместно с другими работниками ООО оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
«Компания, будучи монополистом в данной сфере в регионе, формально подходила к исполнению контракта: не проводила эффективные ежедневные рейды и некачественно отрабатывала поступающие заявки на отлов опасных животных», — сообщили в СК.
По решению суда руководителя компании заключили под стражу.