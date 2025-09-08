Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В горах в Судаке спасли женщину с собакой

Сотрудники МЧС спасли женщину с собакой в горах в Крыму.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В понедельник, 8 сентября, в горах в Судаке спасли женщину с собакой. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Инцидент произошел неподалеку от села Веселое. Женщина с собакой не могли самостоятельно спуститься с горы Слон. На место отправились спасатели. Сотрудники МЧС нашли женщину и собаку. Им помогли спуститься к подножью горы. Для этого спасатели использовали альпинистское снаряжение.

«В медицинской помощи спасенная не нуждалась», — говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли двух человек и одну единицу техники.