В понедельник, 8 сентября, в горах в Судаке спасли женщину с собакой. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Инцидент произошел неподалеку от села Веселое. Женщина с собакой не могли самостоятельно спуститься с горы Слон. На место отправились спасатели. Сотрудники МЧС нашли женщину и собаку. Им помогли спуститься к подножью горы. Для этого спасатели использовали альпинистское снаряжение.
«В медицинской помощи спасенная не нуждалась», — говорится в сообщении.
Всего к операции привлекли двух человек и одну единицу техники.