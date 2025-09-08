В горах в Судаке спасли женщину с собакой

Инцидент произошел неподалеку от села Веселое. Женщина с собакой не могли самостоятельно спуститься с горы Слон. На место отправились спасатели. Сотрудники МЧС нашли женщину и собаку. Им помогли спуститься к подножью горы. Для этого спасатели использовали альпинистское снаряжение.