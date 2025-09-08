AP: Верховный суд Израиля принял редкое решение, встав на сторону палестинских заключенных

Израильская судебная система, как подчеркивает AP, до сих пор редко выражала несогласие с действиями правительства в ходе 23-месячной войны между Израилем и ХАМАС, и воскресное решение стало одним из немногих отступлений от этого «правила». Коллегия из трех судей единогласно постановила, что израильское правительство по закону обязано обеспечивать палестинских заключенных трехразовым питанием для обеспечения «базового уровня существования».
Мы говорим здесь не о комфортной жизни или роскоши, а об основных условиях выживания, как того требует закон. Давайте не будем следовать примеру наших злейших врагов.
Кроме того, двумя голосами против одного коллегия судей удовлетворила ходатайство, поданное в прошлом году Ассоциацией за гражданские права в Израиле (ACRI) и израильской правозащитной группой Gisha. Они утверждали, что преднамеренное ограничение правительством питания заключенных в израильских тюрьмах привело к тому, что палестинцы страдают от недоедания и голода.
По сведениям AP, после 7 октября 2023 года израильская армия задержала большое количество палестинцев в Газе и на оккупированном Западном берегу по подозрению в связях с боевиками. После многомесячного содержания в лагерях и тюрьмах тысячи палестинцев в итоге были освобождены без предъявления обвинений, пишет AP. Они рассказали о жестоких условиях содержания, включая переполненность тюрем, скудное питание, неадекватную медицинскую помощь и вспышки чесотки. Палестинские власти зафиксировали смерть по меньшей мере 61 палестинца, находившихся под стражей в Израиле с начала войны. Некоторые из них, как утверждается, умерли от голода.
Бен-Гвир уже раскритиковал воскресное решение суда. «Вы из Израиля?» — обратился он к судьям, обвинив их в том, что Верховный суд Израиля защищает ХАМАС «к нашему позору». Он пообещал, что политика обеспечения заключенных «самыми минимальными условиями, предусмотренными законом», останется неизменной.