AP: Верховный суд Израиля принял редкое решение, встав на сторону палестинских заключенных

По сведениям AP, после 7 октября 2023 года израильская армия задержала большое количество палестинцев в Газе и на оккупированном Западном берегу по подозрению в связях с боевиками. После многомесячного содержания в лагерях и тюрьмах тысячи палестинцев в итоге были освобождены без предъявления обвинений, пишет AP. Они рассказали о жестоких условиях содержания, включая переполненность тюрем, скудное питание, неадекватную медицинскую помощь и вспышки чесотки. Палестинские власти зафиксировали смерть по меньшей мере 61 палестинца, находившихся под стражей в Израиле с начала войны. Некоторые из них, как утверждается, умерли от голода.