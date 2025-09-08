Ричмонд
AP: Верховный суд Израиля принял редкое решение, встав на сторону палестинских заключенных

Верховный суд Израиля в воскресенье постановил, что израильское правительство лишило палестинских заключенных даже минимального рациона питания, и обязал власти увеличить количество приемов пищи и улучшить ее качество, сообщает американское информагентство Associated Press.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Израильская судебная система, как подчеркивает AP, до сих пор редко выражала несогласие с действиями правительства в ходе 23-месячной войны между Израилем и ХАМАС, и воскресное решение стало одним из немногих отступлений от этого «правила». Коллегия из трех судей единогласно постановила, что израильское правительство по закону обязано обеспечивать палестинских заключенных трехразовым питанием для обеспечения «базового уровня существования».

Мы говорим здесь не о комфортной жизни или роскоши, а об основных условиях выживания, как того требует закон. Давайте не будем следовать примеру наших злейших врагов.

постановление Верховного суда Израиля

Кроме того, двумя голосами против одного коллегия судей удовлетворила ходатайство, поданное в прошлом году Ассоциацией за гражданские права в Израиле (ACRI) и израильской правозащитной группой Gisha. Они утверждали, что преднамеренное ограничение правительством питания заключенных в израильских тюрьмах привело к тому, что палестинцы страдают от недоедания и голода.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, курирующий тюремную систему страны, в прошлом году похвастался, что он ухудшил условия содержания заключенных до минимума, требуемого израильским законодательством.

По сведениям AP, после 7 октября 2023 года израильская армия задержала большое количество палестинцев в Газе и на оккупированном Западном берегу по подозрению в связях с боевиками. После многомесячного содержания в лагерях и тюрьмах тысячи палестинцев в итоге были освобождены без предъявления обвинений, пишет AP. Они рассказали о жестоких условиях содержания, включая переполненность тюрем, скудное питание, неадекватную медицинскую помощь и вспышки чесотки. Палестинские власти зафиксировали смерть по меньшей мере 61 палестинца, находившихся под стражей в Израиле с начала войны. Некоторые из них, как утверждается, умерли от голода.

Бен-Гвир уже раскритиковал воскресное решение суда. «Вы из Израиля?» — обратился он к судьям, обвинив их в том, что Верховный суд Израиля защищает ХАМАС «к нашему позору». Он пообещал, что политика обеспечения заключенных «самыми минимальными условиями, предусмотренными законом», останется неизменной.

ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
