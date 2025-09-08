Бесправника в Могилевском районе останавливали со стрельбой

Ночью вблизи деревни Гаи Могилевского района правоохранители подали сигнал об остановке водителю BMW, который он проигнорировал. Началось преследование. На неоднократные законные требования остановиться нарушитель не реагировал, увеличил скорость и создал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. После предупреждения об использовании оружия инспектор произвел прицельные выстрелы по колесам. Авто остановили.
За рулем находился 23-летний житель Могилева. В июле он был лишен права управления за выезд на полосу встречного движения. В отношении молодого человека составлено восемь административных материалов, в том числе за неповиновение законным требованиям правоохранителей.
Могилевчанин водворен в ИВС. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.