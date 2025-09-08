Ричмонд
Бесправника в Могилевском районе останавливали со стрельбой

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе бесправника останавливали со стрельбой. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Источник: МВД

Ночью вблизи деревни Гаи Могилевского района правоохранители подали сигнал об остановке водителю BMW, который он проигнорировал. Началось преследование. На неоднократные законные требования остановиться нарушитель не реагировал, увеличил скорость и создал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. После предупреждения об использовании оружия инспектор произвел прицельные выстрелы по колесам. Авто остановили.

За рулем находился 23-летний житель Могилева. В июле он был лишен права управления за выезд на полосу встречного движения. В отношении молодого человека составлено восемь административных материалов, в том числе за неповиновение законным требованиям правоохранителей.

Могилевчанин водворен в ИВС. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку.