Бесправника в Могилевском районе останавливали со стрельбой

Ночью вблизи деревни Гаи Могилевского района правоохранители подали сигнал об остановке водителю BMW, который он проигнорировал. Началось преследование. На неоднократные законные требования остановиться нарушитель не реагировал, увеличил скорость и создал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. После предупреждения об использовании оружия инспектор произвел прицельные выстрелы по колесам. Авто остановили.