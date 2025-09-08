Ричмонд
Водитель грузовика погиб от электротравмы в Калинковичском районе

МИНСК, 8 сен — Sputnik. Водитель грузовика получил электротравмы и погиб в Калинковичском районе, следователи проводят проверку, об этом сообщили в пресс-службе СК.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

Трагический инцидент произошел утром 6 сентября. По данным следствия, два водителя одного из сельхозпредприятий на служебных автомобилях МАЗ развозили корма по животноводческим фермам.

Выполнив рабочую разнарядку, мужчины использовали грузовики для частной услуги — погрузки и доставки песка жителю деревни Гулевичи.

пояснили в Следственном комитете

Первый водитель успешно разгрузил песок у частного подворья.

Его коллега после выгрузки опустил кузов и сорвал провод линии электропередач. При выходе из кабины машины 66-летний мужчина получил смертельную электротравму.

Для установления всех обстоятельств произошедшего проводится проверка. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели водителя.