Водитель грузовика погиб от электротравмы в Калинковичском районе

Трагический инцидент произошел утром 6 сентября. По данным следствия, два водителя одного из сельхозпредприятий на служебных автомобилях МАЗ развозили корма по животноводческим фермам.
Выполнив рабочую разнарядку, мужчины использовали грузовики для частной услуги — погрузки и доставки песка жителю деревни Гулевичи.
Первый водитель успешно разгрузил песок у частного подворья.
Его коллега после выгрузки опустил кузов и сорвал провод линии электропередач. При выходе из кабины машины 66-летний мужчина получил смертельную электротравму.
Для установления всех обстоятельств произошедшего проводится проверка. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели водителя.