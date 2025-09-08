Работница точек выдачи маркетплейса за год заказала товаров на 2,5 тысячи рублей, но не платила за них

Женщина работала специалистом по работе с клиентами в точках выдачи заказов известного маркетплейса и являлась материально ответственной. С октября 2023 года по ноябрь 2024 она со своего личного аккаунта заказывала одежду, белье, обувь, бытовую технику, косметику, при этом забирала товары не оплачивала. Более того, просила некоторых клиентов, которые заказывали товар в пункты выдачи без оплаты, переводить оплату за них на ее банковский счет.