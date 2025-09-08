Работница точек выдачи маркетплейса за год заказала товаров на 2,5 тысячи рублей, но не платила за них

Суд вынес приговор 20-летней ранее не судимой жительнице Логойского района за присвоение имущества, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Первомайского района.
Женщина работала специалистом по работе с клиентами в точках выдачи заказов известного маркетплейса и являлась материально ответственной. С октября 2023 года по ноябрь 2024 она со своего личного аккаунта заказывала одежду, белье, обувь, бытовую технику, косметику, при этом забирала товары не оплачивала. Более того, просила некоторых клиентов, которые заказывали товар в пункты выдачи без оплаты, переводить оплату за них на ее банковский счет.
В итоге вскрылась недостача 2 582,1 рубля, в отношении нечистой на руку сотрудницы правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Вину женщина полностью признала, в содеянном раскаялась, причиненный ущерб возместила.
Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения на два года права занимать должности, связанные с учетом, хранением и отпуском материальных ценностей, а также штраф в размере 50 базовых (2 100 рублей).
