За 8 месяцев в Новосибирской области в ДТП пострадали более 400 детей

С января по август 2025 года в регионе зарегистрировано 389 аварий с участием несовершеннолетних. Погибли восемь детей, 412 получили травмы.
По данным ГИБДД, наибольшую долю составляют происшествия с детьми-пешеходами — 162 случая. В них погибли трое детей, 161 получил травмы.
В 140 ДТП пострадали дети-пассажиры: двое погибли, 157 травмированы. Причина большинства травм — отсутствие или неправильное использование детских удерживающих устройств.
Отдельную группу составляют аварии с участием юных водителей мототехники. За восемь месяцев зарегистрировано 43 таких случая, в которых погибли двое подростков и 42 были ранены.
В Госавтоинспекции напоминают: дети остаются самыми уязвимыми участниками дорожного движения. Родителям советуют объяснять правила безопасности и контролировать их соблюдение.