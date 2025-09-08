Под Могилевом сотрудники ГАИ остановили бесправника с помощью оружия при погоне

Как выяснилось, за рулем находился 23-летний житель Могилева, которого два месяца назад лишили прав за выезд на встречку. Более того, в отношении мужчины составлено восемь административных материалов, в том числе за неповиновение требованиям сотрудников отдела внутренних дел.