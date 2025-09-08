Под Могилевом сотрудники ГАИ остановили бесправника с помощью оружия при погоне

МВД Беларуси сообщило, что ночью 8 сентября под Могилевом, около деревни Гаи, сотрудники ГАИ остановили бесправника, стреляя по колесам автомобиля.
Сначала они подали сигнал об остановке водителю BMW, который он проигнорировал, потом стали преследовать машину.
На неоднократные требования остановиться, нарушитель не реагировал, увеличивал скорость и создавал реальную угрозу жизни и здоровью для других участников движения. После предупреждения об использовании оружия инспектор произвел прицельные выстрелы по колесам. Только это и остановило автомобиль.
Как выяснилось, за рулем находился 23-летний житель Могилева, которого два месяца назад лишили прав за выезд на встречку. Более того, в отношении мужчины составлено восемь административных материалов, в том числе за неповиновение требованиям сотрудников отдела внутренних дел.
Могилевчанин в ИВС, авто — на охраняемой стоянке.
Кстати, минчанин может лишиться свободы на три года за угон авто: «Угнал из-за плохого настроения после ссоры с девушкой и бросил, не заглушив мотор».
Мы писали, что Госавтоинспекция сказала белорусам, как избежать ДТП с диким животным: «Выключить фары, оставить аварийку».