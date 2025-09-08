В Молдавии задержали пограничника, который возвращал на Украину уклонистов

Ранее глава пограничной полиции Молдавии Руслан Галушка рассказал журналистам, что только в прошлом году границу республики незаконно перешли около 20 тыс. украинских уклонистов. По его словам, при переходе границы эти лица даже не стремятся прятаться, так как на территории Молдавии они имеют право просить убежище, что освобождает их от ответственности за это нарушение.