В Перми сошли с рельсов девять вагонов грузового поезда

Утром 8 сентября в Перми произошел инцидент на железной дороге. На станции «Пермь-Сортировочная» сошли с рельсов девять вагонов грузового поезда. Подробности сообщила Уральская транспортная прокуратура.
«На станции “Пермь-Сортировочная” Свердловской железной дороги при выполнении маневровых работ допущен сход девяти вагонов грузового поезда без опрокидывания. Пермская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия, направленные на установление фактов нарушения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — пояснили «КП-Пермь» в ведомстве.
В результате инцидента никто не пострадал, движение поездов не нарушено.