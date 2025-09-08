В Перми сошли с рельсов девять вагонов грузового поезда

«На станции “Пермь-Сортировочная” Свердловской железной дороги при выполнении маневровых работ допущен сход девяти вагонов грузового поезда без опрокидывания. Пермская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия, направленные на установление фактов нарушения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — пояснили «КП-Пермь» в ведомстве.