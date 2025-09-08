В Аксае перевернулась и загорелась машина, погиб водитель

В Аксае перевернулась и загорелась легковая машина, водитель погиб во время ДТП. Эту информацию 8 сентября подтвердили в МЧС и МБУ АР «УПЧС».
Предварительно, в аварию попал автомобиль «Лада Приора» (Lada Priora). Как уточнили аксайские спасатели, инцидент произошел на трассе М-4 «Дон», в районе улице Западной в Аксае. Водитель получил тяжелые травмы и скончался до прибытия скорой помощи.
По информации ГУ МЧС России по Ростовской области, горение на пяти квадратных метрах происходило на Западной, 34. Вызов в экстренную службу поступил в 11:07, в 11:24 все потушили. На месте работали четыре человека, использовалась одна автоцистерна.
Теперь детали и причины произошедшего выясняют правоохранители и представители следственных органов.
