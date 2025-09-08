На Урале двух избивших директора посетителей базы отдыха приговорили к 6,5 годам

Установлено, что в декабре 2024 года мужчины поругались с директором базы отдыха, один из мужчин ударил его в грудь. Тогда потерпевший в целях самообороны сначала выстрелил в воздух из травматического пистолета, а затем и в Джавояна. Джавоян, в свою очередь, отобрал у директора пистолет и нанес рукоятью удар по голове, после этого злоумышленники продолжили его избивать. Отмечается, что потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, а также перелом костей свода и основания черепа, травмы были расценены как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.