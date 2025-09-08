Бывшего замглавы Минздрава Самарской области осудили почти на 10 лет

Следствие и суд установили, что в 2021 году заместитель министра здравоохранения региона, бывший заместитель главного врача больницы имени Середавина и два фигуранта при проведении закупок медицинского оборудования создали условия, при которых к торгам допустили только две компании. В результате оборудование поступило по фиктивно завышенной стоимости на общую сумму более 17,1 млн рублей. Ущерб от действий фигурантов превысил 9 млн рублей, которые они распределили между собой.