В Краснодаре пенсионерка напала в автобусе на школьницу из-за места

До этого в Новосибирске кондуктор оттаскала за волосы несовершеннолетнюю, которая хотела оплатить проезд в автобусе школьной картой. Кондуктор подошла к сидевшей на кресле пассажирке и потребовала оплатить проезд. 17-летняя девушка сразу же предоставила школьный проездной, но женщина решила, что пассажирка не похожа на школьницу и отобрала карту. Подросток попыталась вернуть ее силой, но кондуктор в ответ схватила пострадавшую за волосы.