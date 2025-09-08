На берегу ждала лишь пустая лодка: двое рыбаков бесследно исчезли по пути к зимовью

В Качугском районе 8 сентября 2025 года развернули настоящие поисково-спасательные работы, в которых участвуют полиция, волонтеры и местные жители. Поводом для них стало жуткое происшествие: в устье реки Муринья была обнаружена пустая лодка, которая, как предполагается, принадлежала двум рыбакам из деревни Чинонга. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
— Мужчины отправились в путь на лодке по реке к зимовью, расположенному в 25 километрах от их дома. Однако до пункта назначения они так и не добрались. Последний раз их видели живыми примерно в 12 километрах от деревни, после чего связь с ними прервалась, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Поиски продолжаются, но им мешают сложные условия: отдаленная и труднодоступная местность, а также полное отсутствие мобильной связи. Семьи пропавших продолжают верить в лучшее.
