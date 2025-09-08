На берегу ждала лишь пустая лодка: двое рыбаков бесследно исчезли по пути к зимовью

— Мужчины отправились в путь на лодке по реке к зимовью, расположенному в 25 километрах от их дома. Однако до пункта назначения они так и не добрались. Последний раз их видели живыми примерно в 12 километрах от деревни, после чего связь с ними прервалась, — рассказывают в пресс-службе ведомства.