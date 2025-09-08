Пожарные осушили пруд, чтобы найти потерянный iPhone 15 Pro Max

В итоге на адрес приехали двое сотрудников, чтобы найти затонувший мобильный телефон. Когда обычными средствами это сделать не удалось, они выкачали из пруда всю воду, используя специальные насосы. В конце концов, усилия спасателей увенчались успехом: iPhone был найден и, что удивительно, оставался полностью работоспособным после погружения в воду.