Курьер на мопеде сбил ребенка и обматерил его маму в Москве

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как девушка садится на скутер курьера, который хочет перевезти ее через лужу на проезжей части. После этого водитель начинает движение по пешеходному переходу, не удерживает транспорт и падает вместе с девушкой в лужу. На записи также заметно, что рядом стоят автомобили и ходят люди.