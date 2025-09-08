Ричмонд
В Челябинске подростки «очищали» город от бомжей и снимали процесс на видео

В Челябинске задержали подростков, которые издевались над людьми без определенного места жительства. Об этом сообщает 74.ru.

Источник: Газета.Ру

По данным портала, школьники напали как минимум на пятерых, при этом один из них не выжил, еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии.

«Их забрасывали камнями, запинывали спящих у теплотрасс, ловили в городе», — сообщается в публикации.

Мужчину, которого спасти не удалось, залили содержимым перцового баллончика и, когда он перестал ориентироваться в пространстве, избили ногами и стеклянной бутылкой. Все происходящее дети снимали на видео.

Известно, что в компании большинство детей несовершеннолетние, им по 12−14 лет. Вместе со школьниками ходили два 17-летних студента колледжа. Их целью якобы было «очистить» город от бомжей. При этом у некоторых в тетрадях и на телефонах нашли фашистские символы.

Самому младшему из подозреваемых 12 лет. Отмечается, что он проявлял особую жестокость, но из-за возраста его не привлекут к ответственности.

На данный момент в СИЗО находятся трое несовершеннолетних.