4 авто и электробус столкнулись в Волгограде в тоннеле на Тулака — видео

Массовое ДТП случилось 8 сентября в Советском районе Волгограда. В тоннеле на Тулака в аварию попали четыре легковых автомобиля и электробус № 15.
На кадрах, которым поделился в Telegram очевидец, видно, что выстроившиеся «паровозиком» машины заняли крайнюю правую полосу и серьезно затруднили движение другим водителям.
В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области «АиФ-Волгоград» подтвердили, что столкновение обошлось без пострадавших, не считая искореженных легковых автомобилей.
Пресс-служба администрации областного центра пока не сообщает о состоянии общественного транспорта.
В причине аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.