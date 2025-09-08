Житель Башкирии получил жуткие ожоги от борщевика

Мужчину госпитализировали. План лечения включал комплекс мер, направленных на устранение воспаления, аллергической реакции, снятие боли и ускорение заживления поражённых участков кожи. Вскоре пострадавший восстановился и выписался.
В минздраве Башкирии напоминают, что от контакта с борщевиком можно получить ожоги до III степени, тяжелые аллергические реакции и токсическое отравление. Поэтому важно не заниматься самолечением, который может привести к осложнениям.
