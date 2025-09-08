Ричмонд
Житель Башкирии получил жуткие ожоги от борщевика

Огромные волдыри, красная кожа, высокая температура и общее недомогание — с таким «букетом» к врачам Республиканского кожно-венерологического диспансера обратился мужчина после того, как в солнечную погоду покосил траву в саду. Работал он с голым торсом. Среди травы рос и борщевик, контакт с которым привел к появлению таких симптомов. Пациент сначала пытался заниматься самолечением, однако состояние ухудшилось, что заставило его обратиться к врачу.

Источник: Башинформ

Мужчину госпитализировали. План лечения включал комплекс мер, направленных на устранение воспаления, аллергической реакции, снятие боли и ускорение заживления поражённых участков кожи. Вскоре пострадавший восстановился и выписался.

В минздраве Башкирии напоминают, что от контакта с борщевиком можно получить ожоги до III степени, тяжелые аллергические реакции и токсическое отравление. Поэтому важно не заниматься самолечением, который может привести к осложнениям.

Ранее «Башинформ» публиковал, где в Башкирии активнее всего распространяется борщевик.