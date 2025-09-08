Житель Башкирии получил жуткие ожоги от борщевика

Огромные волдыри, красная кожа, высокая температура и общее недомогание — с таким «букетом» к врачам Республиканского кожно-венерологического диспансера обратился мужчина после того, как в солнечную погоду покосил траву в саду. Работал он с голым торсом. Среди травы рос и борщевик, контакт с которым привел к появлению таких симптомов. Пациент сначала пытался заниматься самолечением, однако состояние ухудшилось, что заставило его обратиться к врачу.