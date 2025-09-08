Подростки, устроившие теракт на железной дороге на Урале, пойдут под суд

Дело двух подростков из Свердловской области, совершивших в январе поджог релейного шкафа, квалифицированно по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
— В процессе расследования уголовного дела выяснено, что инструкции о том, как и где совершить поджоги, несовершеннолетние получили через мессенджер. За выполнение преступных действий им было обещано 10 тысяч рублей, — сообщили в Центральном МСУТ СК России.
Напомним, в первой половине января 2025 года на перегонке Красноуфимск — Зюрзя Горьковской железной дороги, двое парней, 14 и 17 лет, подожгли релейный шкаф. Из-за этого было повреждено оборудование, обеспечивающее бесперебойное и безопасное движение поездов. Подростков удалось задержать на месте и отправили под стражу.