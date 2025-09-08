Ричмонд
Под Калининградом найдено обезглавленное тело гендиректора калийной компании

В Калининградской области под мостом близ поселков Высокое и Солнечное было обнаружено обезглавленное тело 43-летнего Алексея С., гендиректора компании «К-Поташ Сервис». Правоохранители ведут доследственную проверку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Гурьевском районе Калининградской области обнаружено обезглавленное тело 43-летнего мужчины. Страшная находка была сделана под мостом, недалеко от поселков Высокое и Солнечное. Как сообщает сетевое издание «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, инцидент произошел ночью 7 сентября.

Очевидцы заметили тело под мостом, а голова мужчины лежала неподалеку. На месте происшествия также был найден буксировочный трос, свисавший с перил моста. Известно, что у погибшего остались жена и двое дочерей.

Как отмечает издание, в региональном управлении Следственного комитета РФ подтвердили факт гибели жителя областного центра. Правоохранители проводят доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

По данным телеграм-канала SHOT, погибший — 43-летний Алексей С., гендиректор компании «К-Поташ Сервис», занимающейся добычей калийно-магниевых солей. Он возглавлял компанию с октября 2022 года.

Ранее «К-Поташ Сервис», учредителями которой являются нидерландская и кипрская компании, неоднократно переносила запуск калийного рудника в поселке Нивенское. Против его ввода в строй активно протестовали местные жители.