Под Калининградом найдено обезглавленное тело гендиректора калийной компании

В Гурьевском районе Калининградской области обнаружено обезглавленное тело 43-летнего мужчины. Страшная находка была сделана под мостом, недалеко от поселков Высокое и Солнечное. Как сообщает сетевое издание «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, инцидент произошел ночью 7 сентября.
Очевидцы заметили тело под мостом, а голова мужчины лежала неподалеку. На месте происшествия также был найден буксировочный трос, свисавший с перил моста. Известно, что у погибшего остались жена и двое дочерей.
Как отмечает издание, в региональном управлении Следственного комитета РФ подтвердили факт гибели жителя областного центра. Правоохранители проводят доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
По данным телеграм-канала SHOT, погибший — 43-летний Алексей С., гендиректор компании «К-Поташ Сервис», занимающейся добычей калийно-магниевых солей. Он возглавлял компанию с октября 2022 года.
Ранее «К-Поташ Сервис», учредителями которой являются нидерландская и кипрская компании, неоднократно переносила запуск калийного рудника в поселке Нивенское. Против его ввода в строй активно протестовали местные жители.