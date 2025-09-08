Под Калининградом найдено обезглавленное тело гендиректора калийной компании

В Гурьевском районе Калининградской области обнаружено обезглавленное тело 43-летнего мужчины. Страшная находка была сделана под мостом, недалеко от поселков Высокое и Солнечное. Как сообщает сетевое издание «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, инцидент произошел ночью 7 сентября.