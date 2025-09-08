В Екатеринбурге осудили двух мужчин, напавших на директора базы отдыха

По делу Банникова областные управление СК РФ и прокуратура рассказывали, что ночью 17 декабря 2024 года в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение, что директора базы отдыха «Золотые пески» избили. Банников предложил другому сотруднику полиции выступить посредником в получении взятки от мужчины, на которого указали как на того, кто совершил преступление. Взятку в 100 тысяч рублей тогда действующий правоохранитель получил в своем кабинете — за это обещал не начать проверку о нанесении телесных повреждений директору базы отдыха. Он убрал из материалов дела медсправку пострадавшего и его объяснения, что в итоге привело к тому, что дело так и не завели. Дело Банникова рассматривает Кировский районный суд Екатеринбурга.