Не пошли в полицию, а решили выручить: две женщины стали свидетелями убийства и помогли душегубу спрятать тело

В Уфе вынесли приговор двум жительницам Чишминского района Башкирии, их признали виновными в сокрытии особо тяжкого преступления. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
По данным ведомств, в феврале прошлого года женщины стали очевидцами убийства, которое совершил их знакомый пьяного застолья в частном доме в Уфе. Вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, подсудимые помогли преступнику скрыть следы преступления: тщательно отмыли кровь с пола и стен, завернули тело убитого в простыни и спрятали его в погребе сарая, закидав подручными предметами.
Обе женщины полностью признали свою вину. Советский районный суд Уфы назначил им по году лишения свободы условно с испытательным сроком на 8 и 9 месяцев соответственно.
— В отношении лица, совершившего убийство, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, — сообщает прокуратура.
