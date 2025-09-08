Не пошли в полицию, а решили выручить: две женщины стали свидетелями убийства и помогли душегубу спрятать тело

По данным ведомств, в феврале прошлого года женщины стали очевидцами убийства, которое совершил их знакомый пьяного застолья в частном доме в Уфе. Вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, подсудимые помогли преступнику скрыть следы преступления: тщательно отмыли кровь с пола и стен, завернули тело убитого в простыни и спрятали его в погребе сарая, закидав подручными предметами.