В Самаре вскрыли масштабное мошенничество при проектировании строительства жилья

По версии следствия, по распоряжению подозреваемого, являвшегося гендиректором некоммерческой организации, созданной для развития жилищного строительства, с одной из коммерческих структур заключили договоры на проектирование жилья для строительства в Красноглинском районе Самары и Красноярском районе Самарской области.