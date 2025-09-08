В Самаре вскрыли масштабное мошенничество при проектировании строительства жилья

По версии следствия, по распоряжению подозреваемого, являвшегося гендиректором некоммерческой организации, созданной для развития жилищного строительства, с одной из коммерческих структур заключили договоры на проектирование жилья для строительства в Красноглинском районе Самары и Красноярском районе Самарской области.
Подготовленная проектная документация с ложными сведениями об объемах проектируемого жилья, стала основанием для получения субсидии из регионального — более 345 млн рублей. Деньги перевели в уставной капитал дочерней организации фонда, руководитель которого также входил в состав организованной группы.
Когда деньги поступили на счета «дочек», были оформлены договоры займа в пользу фонда. А потом деньги обналичивали на подконтрольных подрядчиков.
Известно, что основной подозреваемый — гендиректор Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства Александр Гречников.
Кроме того, фигурируют в деле директор ООО Специализированный застройщик «Региональный жилищный оператор» Дмитрий Ширкунов, а также замгендиректора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства Олеся Недосекина.