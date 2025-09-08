В Крыму девочка, которую похитил житель Ставрополья, нашлась

Как сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале, сейчас подросток находится с опекуном в Симферопольском районе.
Ранее стало известно, что девочка 2009 года рождения, по имеющимся сведениям, без согласия опекуна выехала в другой регион с жителем Ставропольского края.
«В настоящее время подросток находится с опекуном на территории Симферопольского района», — говорится в сообщении.
В связи с этим инцидентом, вызванным публикациями о нарушении прав сироты, прокуратура организовала проверку для оценки исполнения законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Ход и результаты данной проверки взяты на контроль.
Напомним, ранее председатель СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту того, что житель Ставропольского края увез сироту из Симферополя без согласия ее опекуна.