Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре завели уголовное дело из-за найденного на улице тела мужчины

В Самаре нашли тело мужчины с ножевыми ранениями груди, расследуется уголовное дело об убийстве.

Источник: СУ СК по Самарской области

В воскресенье, 7 сентября, ночью в Октябрьском районе Самары на улице Подшипниковой нашли тело 36-летнего мужчины. Из-за этого следователи завели уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

«В непосредственной близости от одного из жилых домов обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями груди. Сейчас расследуется уголовное дело по признакам убийства», — рассказали в пресс-службе.

Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Уже удалось установить личность человека, которого проверяют на причастность к преступлению. Расследование продолжается.