В Самаре завели уголовное дело из-за найденного на улице тела мужчины

В воскресенье, 7 сентября, ночью в Октябрьском районе Самары на улице Подшипниковой нашли тело 36-летнего мужчины. Из-за этого следователи завели уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.
«В непосредственной близости от одного из жилых домов обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями груди. Сейчас расследуется уголовное дело по признакам убийства», — рассказали в пресс-службе.
Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Уже удалось установить личность человека, которого проверяют на причастность к преступлению. Расследование продолжается.