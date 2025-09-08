ДТП в Гурьевском районе: пострадал ребёнок

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, 8 сентября 2025 года, на седьмом километре автодороги «Калининград — Голубево — Полевое» в Гурьевском районе.
Авария случилась около 07:20. По предварительной информации, столкнулись два транспортных средства. В результате происшествия пострадали два человека: водитель одного из автомобилей и 10-летний пассажир.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты проводят необходимые мероприятия по фиксации обстоятельств аварии и сбору доказательств. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.