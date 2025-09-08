Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре пенсионерка напала в автобусе на 12-летнюю школьницу и пыталась ее задушить

Конфликт произошел по совершенно надуманному поводу.

Поездка в краснодарском автобусе № 106А 6 сентября стала для 12-летней девочки тяжелым испытанием. Там произошел неприятный инцидент с пожилой пассажиркой.

О произошедшем изданию 93.RU рассказала мама школьницы. Ее дочь с подругой вошли в автобус возле «Красной площади», и девочка, оплатив проезд, заняла свободное место. Вслед за ними вошла женщина примерно 60−65 лет, сразу же потребовавшая, чтобы сиденье уступили ей, при том, что в транспорте были другие свободные места.

Вслед за этим агрессивная женщина начала нецензурно оскорблять школьницу, схватила ее за шею и стала ее сдавливать, повторяю угрозы задушить ребенка.

К счастью, в ситуацию вмешались пассажиры, после чего пенсионерка поспешила скрыться, как только автобус доехал до остановки.

Родные девочки, узнав о случившемся, сразу же отвезли ее в больницу, где врачи зафиксировали ссадины и гематомы на шее. Также было подано заявление в правоохранительные органы.

В городской полиции начато проведение проверки. Личность обидчицы ребенка устанавливается. Действиям нападавшей дадут правовую оценку, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару.