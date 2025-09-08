В Краснодаре пенсионерка напала в автобусе на 12-летнюю школьницу и пыталась ее задушить

О произошедшем изданию 93.RU рассказала мама школьницы. Ее дочь с подругой вошли в автобус возле «Красной площади», и девочка, оплатив проезд, заняла свободное место. Вслед за ними вошла женщина примерно 60−65 лет, сразу же потребовавшая, чтобы сиденье уступили ей, при том, что в транспорте были другие свободные места.