В Краснодаре пенсионерка напала в автобусе на 12-летнюю школьницу и пыталась ее задушить

Поездка в краснодарском автобусе № 106А 6 сентября стала для 12-летней девочки тяжелым испытанием. Там произошел неприятный инцидент с пожилой пассажиркой.
О произошедшем изданию 93.RU рассказала мама школьницы. Ее дочь с подругой вошли в автобус возле «Красной площади», и девочка, оплатив проезд, заняла свободное место. Вслед за ними вошла женщина примерно 60−65 лет, сразу же потребовавшая, чтобы сиденье уступили ей, при том, что в транспорте были другие свободные места.
Вслед за этим агрессивная женщина начала нецензурно оскорблять школьницу, схватила ее за шею и стала ее сдавливать, повторяю угрозы задушить ребенка.
К счастью, в ситуацию вмешались пассажиры, после чего пенсионерка поспешила скрыться, как только автобус доехал до остановки.
Родные девочки, узнав о случившемся, сразу же отвезли ее в больницу, где врачи зафиксировали ссадины и гематомы на шее. Также было подано заявление в правоохранительные органы.
В городской полиции начато проведение проверки. Личность обидчицы ребенка устанавливается. Действиям нападавшей дадут правовую оценку, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару.