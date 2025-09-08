Экс-чиновница из Судака получила срок и крупный штраф за взятки

Бывший руководитель культурного учреждения в Судаке осуждена за получение взяток на общую сумму 600 тысяч рублей. Суд приговорил ее к лишению свободы и крупному штрафу.
В ходе проверки УФСБ России по Крыму и Севастополю было выявлено, что бывшая руководительница «Централизованной клубной системы» в Судаке, используя свои служебные полномочия, заключала договоры о безвозмездной аренде помещений танцевальных залов. Однако фактически она получала денежные средства от предпринимателей за их использование таким образом. Общая сумма полученных ею средств превысила 600 тысяч рублей.
Против женщины были возбуждены два уголовных дела за получение взятки. Суд приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 2 миллиона рублей с отсрочкой до достижения ее ребенком 14 лет.