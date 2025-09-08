Экс-чиновница из Судака получила срок и крупный штраф за взятки

В ходе проверки УФСБ России по Крыму и Севастополю было выявлено, что бывшая руководительница «Централизованной клубной системы» в Судаке, используя свои служебные полномочия, заключала договоры о безвозмездной аренде помещений танцевальных залов. Однако фактически она получала денежные средства от предпринимателей за их использование таким образом. Общая сумма полученных ею средств превысила 600 тысяч рублей.