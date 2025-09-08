Украинский суд заочно приговорил российского рэпера Мишу Маваши к восьми годам

Винницкий городской суд на Украине заочно приговорил российского рэп-исполнителя Мишу Маваши (Михаил Ниц) к восьми годам лишения свободы. Имущество осужденного согласно судебному решению подлежит конфискации. Об этом сообщает ТАСС.
Певца обвинили в финансировании действий, направленных на изменение границ Украины, а также в организации сбора средств среди своих поклонников для поддержки участников СВО.
В пресс-релизе отмечается, что обвиняемый не явился на заседание. Помимо основного наказания, ему на три года запретили занимать должности любого уровня в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления Украины.
В официальном сообщении суда имя обвиняемого не раскрывается. Однако агентство «Укринформ», ссылаясь на ответ суда, уточнило, что речь идет именно о Мише Маваши.