Украинский суд заочно приговорил российского рэпера Мишу Маваши к восьми годам

Украинский суд заочно приговорил российского рэпера Мишу Маваши к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Винницкий городской суд на Украине заочно приговорил российского рэп-исполнителя Мишу Маваши (Михаил Ниц) к восьми годам лишения свободы. Имущество осужденного согласно судебному решению подлежит конфискации. Об этом сообщает ТАСС.

Певца обвинили в финансировании действий, направленных на изменение границ Украины, а также в организации сбора средств среди своих поклонников для поддержки участников СВО.

В пресс-релизе отмечается, что обвиняемый не явился на заседание. Помимо основного наказания, ему на три года запретили занимать должности любого уровня в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления Украины.

В официальном сообщении суда имя обвиняемого не раскрывается. Однако агентство «Укринформ», ссылаясь на ответ суда, уточнило, что речь идет именно о Мише Маваши.