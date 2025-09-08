Ричмонд
В Ростове мужчину оштрафовали на 400 тысяч рублей за комментарий в соцсети

Жителя донской столицы осудили за оправдание терроризма.

Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, житель донской столицы оставил комментарий в соцсети под публикацией о теракте в Дагестане. Мужчина публично оправдывал насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 400 тысяч рублей. Также ему на один год запретили заниматься администрированием сайтов и работой в информационно-телекоммуникационных сетях. Приговор пока не вступил в силу.

