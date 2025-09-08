Оправдавшего теракт жителя Ростова-на-Дону приговорили к штрафу

Суд назначил ростовчанину штраф в 400 тыс. руб. Скоробогатько также запрещено в течение одного года заниматься администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете. Приговор в законную силу не вступил, стороны могут обжаловать его.