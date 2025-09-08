Ричмонд
Распространителем фейков об угрозах школам Прикамья оказался подросток

Сообщения обнаружили 6 сентября.

Подросток оказался распространителем фейков об угрозах в адрес школ Пермского края, сообщила глава Красновишерского округа Анна Мельчарик.

О происшествии руководительница муниципалитета рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 6 сентября администрация обнаружила публичные сообщения, содержащие информацию об угрозах жизни людей в местных школах. После этого муниципалитет обратился за помощью в правоохранительные органы.

Человека, который их распространял, удалось обнаружить.

«Сотрудники правоохранительных органов немедленно приступили к работе по выявлению лица, рассылающего такие сообщения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий данное лицо, разместившее информацию, установлено. Им оказался несовершеннолетний», — рассказывает Анна Мельчарик.

Глава округа подчеркнула, что размещённая школьником информация недостоверна. Все образовательные учреждения Красновишерска продолжили работу в штатном режиме. Родителей школьников призвали объяснить детям, что такие действия могут привести к судимости по статье УК РФ.