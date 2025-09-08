Распространителем фейков об угрозах школам Прикамья оказался подросток

О происшествии руководительница муниципалитета рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 6 сентября администрация обнаружила публичные сообщения, содержащие информацию об угрозах жизни людей в местных школах. После этого муниципалитет обратился за помощью в правоохранительные органы.