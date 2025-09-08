В Геленджике двое человек погибли в ДТП с деревом

Известно, что 38-летний водитель, сидя за рулем автомобиля Lada, не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. Это случилось на автодороге ФАД «ДОН» между селами Текос и Пшада. В аварии водитель и 25-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе главка полиции.