В Геленджике двое человек погибли в ДТП с деревом

В Геленджике жизнь двоих человек прервало ДТП. Оно произошло сегодня около 12:40.

Источник: t.me/mvd_23

Известно, что 38-летний водитель, сидя за рулем автомобиля Lada, не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. Это случилось на автодороге ФАД «ДОН» между селами Текос и Пшада. В аварии водитель и 25-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе главка полиции.

Ранее «НК» писала, что на Кубани легковушка сбила двоих подростков на мотоцикле. Один из школьников был направлен в больницу в тяжелом состоянии. Второй — после оказанной медицинской помощи вернулся домой.