Два пенсионера и ребенок погибли в страшном ДТП на трассе «Скандинавия»

В Курортном районе Петербурга произошла страшная авария, в которой погибли сразу три человека. ДТП случилось сегодня днем, 8 сентября.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария зафиксирована на 46 километре трассы «Скандинавия». Там 60-летний мужчина за рулем «Тойоты» выехал на встречку и врезался в стоявший грузовик.

В итоге удар был таким сильным, что сам водитель, его спутница (женщина примерно 60 лет) и маленькая девочка-пассажирка погибли на месте.

Личности погибших устанавливаются.

