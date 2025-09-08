Два пенсионера и ребенок погибли в страшном ДТП на трассе «Скандинавия»

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария зафиксирована на 46 километре трассы «Скандинавия». Там 60-летний мужчина за рулем «Тойоты» выехал на встречку и врезался в стоявший грузовик.