Два пенсионера и ребенок погибли в страшном ДТП на трассе «Скандинавия»

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария зафиксирована на 46 километре трассы «Скандинавия». Там 60-летний мужчина за рулем «Тойоты» выехал на встречку и врезался в стоявший грузовик.
В итоге удар был таким сильным, что сам водитель, его спутница (женщина примерно 60 лет) и маленькая девочка-пассажирка погибли на месте.
Личности погибших устанавливаются.
