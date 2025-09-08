Ричмонд
В центре Калининграда с рельсов сошёл экскурсионный трамвай Duewag

Транспорт перегородил пешеходный переход.

Источник: Клопс.ru

В центре Калининграда с рельсов сошёл экскурсионный трамвай Duewag. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.

Авария произошла в понедельник, 8 сентября, при повороте вагона с Черняховского на Ленпроспект. Транспорт перегородил путь пешеходам, но дал им возможность полюбоваться на исторический трамвай.

ЧП с Duewag не отразилось на дорожной ситуации: водители редко используют рельсы для движения в сторону Южного вокзала. Трамваи по этому направлению также не ходят, тройка и пятёрка следуют по прежним маршрутам.