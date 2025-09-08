Умер академик РАН Евгений Федосов

Федосов родился 14 мая 1929 года в Москве. В 1952 году окончил Московское высшее техническое училище (Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана). В 1954 году начал работу в ГосНИИАС — головной организации по авионике российских самолетов гражданского и военного назначения. С 2006 года был научным руководителем ГосНИИАС. Федосов принимал участие в разработке и создании всех поколений ракет класса воздух — воздух, высокоточного оружия с лазерным самонаведением, крылатых ракет воздушного и морского базирования, систем управления вооружением самолетов. Автор и соавтор более 250 научных работ по теории и системам управления вооружением, навигации и управлению воздушным движением.