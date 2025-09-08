В Ростовской области мужчина погиб в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен — РИА Новости. Мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии в Аксайском районе Ростовской области, причиной которого, предварительно, стало резкое ухудшение его здоровья за рулем, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
Как следует из релиза, авария произошла в понедельник в 10.50 мск на 1059-м километре автодороги М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области.
Водитель автомобиля Lada Priora, по предварительным данным, из-за резкого ухудшения здоровья наехал на бордюр, после чего съехал на территорию стоянки и врезался в находящийся там автомобиль BMW 530D.
«Водитель Lada Priora скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства аварии, уточнили в ведомстве.