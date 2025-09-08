Умер идеолог авиационной составляющей ядерной триады СССР Федосов

До этого газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что в Китае скончались сразу несколько исследователей, которые сделали открытия в сфере искусственного интеллекта, медицины и военных разработок. Ученые умирали от болезней либо несчастных случаев. Среди скончавшихся — главный научный сотрудник пекинской компании Megvii Technology Сунь Цзянь, который умер в 2022 году в возрасте 45 лет.