Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский школьник попал после укуса гадюки в реанимацию

Врачи Нижневартовской окружной клинической детской больницы спасли мальчика, которого укусила гадюка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Источник: Газета.Ру

По словам медиков, подросток поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Врачи осмотрели руку пострадавшего — на момент госпитализации она сильно отекла. После этого юношу поместили его в реанимацию, так как выявили у него высокий риск развития тромбоза конечностей и диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдрома).

«Назначили гепаринтерапию, чтобы предотвратить ДВС-синдром. Также провели антибактериальную терапию и регулярные перевязки, чтобы избежать инфекций и ускорить заживление. Подростку ввели сыворотку от укуса гадюки», — рассказал детский хирург учреждения Рафиль Мунасипов.

После стабилизации состояния пациента перевели в обычную палату. Сейчас подростка уже выписали домой.