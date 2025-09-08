Российский школьник попал после укуса гадюки в реанимацию

По словам медиков, подросток поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Врачи осмотрели руку пострадавшего — на момент госпитализации она сильно отекла. После этого юношу поместили его в реанимацию, так как выявили у него высокий риск развития тромбоза конечностей и диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдрома).