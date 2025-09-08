Пенсионерка ушла за грибами, заблудилась и два дня искала выход из леса

Оказалось, что пенсионерка проживает в одном из местных садоводств и два дня назад отправилась в лес за грибами. Женщина пыталась найти обратную дорогу, но поняла, что окончательно заблудилась и без сил упала на землю, после чего уже не смогла подняться и начала звать на помощь. Ее услышали другие грибники и позвонили по номеру «112». В итоге местную жительницу госпитализировали. В каком состоянии она находится сейчас, не уточняется.