Самарский экс-замминистра здравоохранения получил срок за мошенничество

В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет об Асланбеке Майрамукаеве, который уже был судим за получение взятки в особо крупном размере. В июле 2024 года по указанному делу экс-замминистра здравоохранения региона назначили 9,5 лет колонии.
По данным региональной прокуратуры, новый приговор был вынесен по делу о мошенничестве. По данным гособвинения, в октябре 2021 года замминистра здравоохранения вместе с заместителем главврача Самарской областной больницы Середавина и еще двумя лицами создали условия, при которых к закупкам медицинского оборудования были допущены только две компании. В результате аффилированные фирмы закупили и поставили по контракту медоборудование по фиктивно завышенной стоимости на сумму более 17,1 миллиона рублей.
Ущерб от преступных действий превысил 9 миллионов рублей, которые участники преступной группы распределили между собой.
В зависимости от роли и степени участия самарскому экс-замминистра здравоохранения, бывшему замглавврача областной больницы и двум предпринимателям вменяли мошенничество группой лиц в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).
«Суд признал подсудимых виновными. Бывшего заместителя министра с учетом ранее назначенного судом наказания по уголовному делу о взяточничестве приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет 8 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 45 миллионов рублей, а также с лишением права занимать должности… сроком на 6 лет», — говорится в сообщении прокуратуры региона.
Бывшему главврачу и двум предпринимателям суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 1,5 лет до 1 года 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении и колонии общего режима.