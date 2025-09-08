Самарский экс-замминистра здравоохранения получил срок за мошенничество

По данным региональной прокуратуры, новый приговор был вынесен по делу о мошенничестве. По данным гособвинения, в октябре 2021 года замминистра здравоохранения вместе с заместителем главврача Самарской областной больницы Середавина и еще двумя лицами создали условия, при которых к закупкам медицинского оборудования были допущены только две компании. В результате аффилированные фирмы закупили и поставили по контракту медоборудование по фиктивно завышенной стоимости на сумму более 17,1 миллиона рублей.